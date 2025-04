Trump sier en Ukraina-avtale er nær – og langer ut mot Zelenskyj

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skryter på forsiden av The Wall Street Journal om at «Ukraina vil ikke juridisk anerkjenne okkupasjonen av Krim. Det er ikke noe å snakke om her». Denne uttalelsen er svært skadelig for fredsforhandlingene med Russland, skriver Trump i innlegget.

Han sikter da til at Zelenskyj har sagt Ukraina ikke kommer til å godkjenne Russlands krav om at deres kontroll over Krim-halvøya anerkjennes som del av en fredsavtale.

– Det strider mot grunnloven vår, sa Zelenskyj på en pressekonferanse tirsdag.

Mener Krim er tapt

Trump mener Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014, gikk tapt for flere år siden. Han spør også om hvorfor Ukraina ikke «kjempet for halvøya for elleve år siden».

– Det er provoserende uttalelser som Zelenskyjs som gjør det vanskelig å lande denne krigen. Han har ingenting å skryte av. Han kan få fred eller kjempe i tre år til før han mister hele landet, fortsetter Trump.

– Vi er veldig nær en avtale, men mannen med «ingen kort å spille» burde nå, omsider, få det gjort, legger han til.

Vil foreslå anerkjennelse

USA har truet med å trekke seg fra hele fredsprosessen dersom det ikke snart blir framgang fra russisk og ukrainsk hold.

Flere amerikanske medier har sitert kilder som hevder USA vil foreslå å nettopp anerkjenne Krim-halvøya som russisk.

En slik anerkjennelse var del av en plan som USA presenterte på et møte i Paris forrige uke, ifølge Reuters.

I tillegg til Krim-halvøya okkuperer også Russland de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina.

