Svensk journalist tiltalt i Tyrkia – risikerer tolv års fengsel

Det første rettsmøtet er allerede neste uke, melder den svenske avisen Dagens ETC, der han selv jobber.

Medin ble pågrepet på flyplassen i Istanbul tidligere i vår. Han anklages for å ha fornærmet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og for å være medlem av en terrororganisasjon.

– Kun drevet med journalistikk

Avisens sjefredaktør Andreas Gustavsson understreker at Medin er ikke kriminell – og i hvert fall ikke en terrorist.

– Jeg kan bare gjenta at han er en journalist som har bedrevet journalistikk, sier han og legger til at Medin er uskyldig i det han anklages for i Tyrkia.

Medin hadde reist til Tyrkia for å dekke demokratiprotestene i landet som har brutt ut etter at opposisjonens fremste kandidat, Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu, ble fengslet.

Gustavsson og Medins kone Sofie Axelsson ble onsdag morgen informert om at Medin allerede neste uke skal fremstilles for en dommer fra Ankara. Journalisten deltar via videolink fra fengselet i Silivri.

Advokat: Dette er ikke lovbrudd i Tyrkia

Rettsmøtet er åpent, slik at journalister, organisasjoner, ambassader og andre har mulighet til å være til stede i rettssalen.

– Det er tross alt gode nyheter, sier Veysel Ok, som er en del av teamet som representerer Medin.

Han sier at det ikke foreligger noen konkrete, tydelige eller overveiende bevis som verken støtter at Medin skal ha fornærmet presidenten eller være del av en terrororganisasjon.

– De handlingene som presenteres som lovbrudd i tiltalen består utelukkende av Joakims journalistiske virke, deriblant innlegg i sosiale medier som er laget med hensyn til rapportering, intervjuer og reiser. Slike aktiviteter ansees ikke som lovbrudd – verken i Tyrkia eller i Sverige, sier Ok.

Det er ikke første gang Medin har i vansker. I 2015 ble tatt til fange av den syriske hæren da han skulle krysse grenseområdet mellom Syria og Tyrkia.

