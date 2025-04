Solid børsåpning i USA – Nasdaq-indeksen hoppet 3,5 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Noen minutter etter handelsåpningen er også Dow Jones og industritunge S&P opp henholdsvis rundt 2 og 2,6 prosent.

Det er andre dagen på rad med oppgang etter noen forsonende kommentarer fra president Donald Trump om handelskrigen med Kina. Trump har også sagt at han ikke har noen planer om å sparke sentralbanksjef Jerome Powell.

Tesla-aksjen steg rundt 5 prosent etter åpning onsdag etter at eier Elon Musk uttalte at han skal kutte ned på arbeidet han gjør for Trump.

Den kommentaren kom etter at Tesla-resultatet, som ble lagt fram tirsdag, viste et inntektsfall på 71 prosent.

Les også: Vance-krav: – Si ja. Hvis ikke, drar USA

Les også: Støre avviser amerikansk press om fregattkjøp

Les også: Slik jobber Verdensbanken for å motarbeide fattigdom