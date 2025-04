Skoleangrep i Gaza: – Bar på forkullede barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minst elleve mennesker, blant dem kvinner og barn, ble drept i et angrep mot en skole som huset internt fordrevne i Gaza by, melder Al Jazeera.

Angrepet utløste en voldsom brann i Jaffa-skolen som ligger i Tuffah-nabolaget, og telt som var satt opp i skolegården gikk også opp i flammer.

– Flere ble ofre for flammene, skriver det palestinske sivilforsvarets talsperson Mahmud Basal på Telegram.

Forkullede barn

– Vi lå og sov, og plutselig var det noe som eksploderte. Da vi så oss rundt oppdaget vi at hele skolen brant og at flere telt brant, alt brant, forteller øyenvitnet Um Mohammed Al-Hwaiti til Reuters.

– Folk ropte, og menn bar på mennesker, forkullede mennesker, forkullede barn, og de sa kjære Gud, kjære Gud, vi har ingen andre enn deg, forteller hun.

– Hva kan vi ellers si? Bare kjære Gud, legger hun til.

Ni palestinere er også drept i andre angrep nord på Gazastripen i morgentimene, og flere er savnet i ruinene av bombede bygninger.

Teltleir og barnesykehus

Angrepene rammet telt som huset internt fordrevne i Al-Mawasi-området og flere andre mål.

Israel har tidligere beskrevet Al-Mawasi-området som «trygt» og oppfordret internt fordrevne til å slå seg ned der, men har likevel gjennomført en rekke angrep i området.

Helsemyndighetene i Gaza sier også at Al-Durra-barnesykehuset i Gaza by ble angrepet onsdag, og at akuttmottaket og solcelleanlegget på sykehuset ble ødelagt.

– Okkupasjonsmakten nøyer seg ikke med å hindre medisiner og mat i å nå fram til barna i Gaza, men tar. også livet av dem, heter det i en uttalelse fra det palestinske helsedepartementet.

Israel har ikke kommentert angrepene.