Rubio avlyste London-tur – ministermøte om Ukraina utsatt

Opprinnelig var planen at både USAs utenriksminister Marco Rubio og hans kolleger fra Frankrike, Tyskland og Ukraina skulle delta.

Men Rubio avlyste sin reise til London kort tid i forveien, og britiske myndigheter opplyste deretter at utenriksministermøtet onsdag var utsatt.

Det blir likevel Ukraina-samtaler i den britiske hovedstaden, men landene som deltar, vil være representert på lavere nivå.

Andrij Jermak, stabssjef for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, skriver i sosiale medier at han har ankommet London sammen med Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha og forsvarsminister Rustem Umerov. Hvem av dem som skal delta i samtalene, er foreløpig uklart. Ifølge Jermak vil møtet handle om hvordan en våpenhvile kan oppnås.

Forklaringen fra USA var at Rubio måtte droppe London-møtet fordi det kolliderte med andre møter. Men nyhetsbyrået Reuters har snakket med en europeisk kilde som sier den egentlige grunnen kan være en annen.

Ifølge kilden har Rubio gitt uttrykk for bekymring for at Ukraina igjen vil innta harde posisjoner i samtalene. USA mener angivelig at dette vil gjøre et gjennombrudd umulig.

Nylig meldte flere amerikanske medier at USA vil foreslå å anerkjenne den ukrainske, russisk-okkuperte Krim-halvøya som russisk. En slik anerkjennelse avvises av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.