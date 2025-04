Ny undersøkelse: Høye temperaturer i havet har bleket 84 prosent av verdens korallrev

Det er International Coral Reef Initiative (ICRI), en sammenslutning med deltakelse fra over 100 regjeringer og ikke-statlige organisasjoner, som står bak registreringen.

ICRI fastslår at det er snakk om den fjerde verdensomfattende blekingen siden 1998, og at omfanget nå overgår tilstanden i årene 2014–2017. Den gangen ble rundt to tredeler av verdens rev rammet.

Vil ikke ta slutt?

Det er høyst usikkert om den nåværende krisen, som begynte i 2023 og som skyldes oppvarming av havene, kommer til å ta slutt.

Korallekspert Mark Eakin mener at vi kanskje aldri vil oppleve at varmebelastningen som forårsaker korallbleking, faller under nivåer som utløser slike globale kriser man ser i dag.

– Vi er vitne til en endring som forvandler planetens ansikt og truer havets evne til å opprettholde liv og livsgrunnlag, understreker Eakin, administrerende sekretær for International Coral Reef Society og tidligere sjef for korallovervåkingen i USAs National Oceanic and Atmospheric Administration.

Det varmeste året

I fjor var det varmeste året på jorda som noensinne registrert. Utviklingen førte også til at havet ble varmet opp. Den gjennomsnittlige årlige overflatetemperaturen i havet i områder utenfor polene var rekordhøye 20,87 grader Celsius.

Høye sjøtemperaturer er dødelig for koraller, som har en livsviktig funksjon i havet. Korallrev blir kalt «havets regnskoger» fordi de er svært produktive økosystemer, og er kjent for sitt rike og varierte dyreliv. Koraller beskytter dessuten kystlinjer mot erosjon og stormer.

Korallene får sine farger fra fargerike alger. Langvarig varme får algene til å frigjøre giftige forbindelser, og korallene støter dem ut. Et skarpt hvitt skjelett blir igjen, og den svekkede korallen har da økt risiko for å dø.

Mange tiltak

Det pågår en rekke tiltak for å bevare og gjenopprette koraller. Et nederlandsk laboratorium har arbeidet med korallfragmenter, deriblant fragmenter tatt fra kysten av Seychellene, for å formere korallene i et beskyttet miljø slik at de kanskje en dag kan brukes til å gjenbefolke ville korallrev dersom det skulle bli nødvendig.

Andre prosjekter, inkludert ett utenfor Florida, har forsøkt å redde koraller truet av høy varme. Korallene får nødvendig stell før de settes tilbake i havet.

Må gå til roten

Forskere er imidlertid helt klare på at det avgjørende er å redusere klimagassutslippene som varmer opp planeten.

– Den beste måten å beskytte korallrevene på er å gjøre noe med årsakene til klimaendringene. Det betyr å redusere de menneskelige utslippene som stort sett kommer fra forbrenning av fossile brensler … alt annet blir som å sette på plaster, mener Eakin.

– Jeg tror folk virkelig trenger å forstå hva som holder på å skje, sier korallforsker Mealnie McField. Hun understreker at dersom man ikke gjør noe aktivt for å redusere klimautslippene, betyr det døden for korallrevene.

McField er en av lederne for et nettverk av forskere som overvåker korallrev over hele verden, Caribbean Steering Committee for Global Coral Reef Monitoring Network.

Men å få en global, felles innsats for å redusere utslipp er ikke enkelt i en tid der blant andre USAs president Donald Trump går fullt inn for å fremme fossile brensel og stanse grønne energiprogrammer.

