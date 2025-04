Jordskjelv i Tyrkia – over 150 skadet

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder at skjelvet kunne kjennes både i Istanbul og flere andre provinser.

Episenteret var i Marmarahavet utenfor Istanbul vest i Tyrkia. Ifølge det tyske jordskjelvsenteret Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ) hadde jordskjelvet en styrke på 6,02 og en dybde på 10 kilometer.

Det ble registrert flere etterskjelv, deriblant ett på 5,3. Landets krisemyndigheter oppfordret folk til å holde seg unna bygninger.

Ingen meldt skadet

Krisemyndighetene er i gang med å kartlegge omfanget av jordskjelvet.

Folk skal ha hoppet fra høyder i panikk, ifølge en melding fra lokale myndigheter. Ingen av de skadede skal ha livstruende skader.

– Vi følger utviklingen nøye. Jeg sender gode tanker til alle våre innbyggere, sier landets president Recep Tayyip Erdogan, ifølge den tyrkiske avisen Posta.

Avisen har bilder av innbyggere som evakueres fra et kjøpesenter i Istanbul, mens flere sjekker sine mobiltelefoner. Tyrkiske innbyggere er bedt om å følge instrukser som kommer fra krisemyndighetene via SMS.

Et land på alerten

Tyrkia rammes av jordskjelv med jevne mellomrom. For to år siden mistet over 53.000 mennesker livet i et kraftig jordskjelv som hadde en styrke på 7,8.

Ifølge eksperter er det fare for at det vil bli like katastrofalt hvis et nytt kraftig jordskjelv rammer landet.

Seismologer har anslått at det bare i Istanbul er stor fare for at rundt 100.000 bygninger kollapser hvis det kommer et skjelv med en styrke på rundt 7. Det betyr at hundretusener av mennesker kan dø.

