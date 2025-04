Ekspert advarer Støre mot å ta opp følsomme temaer med Trump: – Uklokt

Av Bibiana Piene/NTB

– Det vil være veldig uklokt, sier Torbjørn Knutsen, som er professor i samfunnsvitenskap.

Knutsen har bodd i USA i en årrekke og følger amerikansk politikk tett. I dag underviser 73-åringen fortsatt ved NTNU i Trondheim.

Onsdag setter statsminister Jonas Gahr Støre kurs for Washington og møte med USAs president Donald Trump torsdag. Med seg har han finansminister Jens Stoltenberg, som kjenner Trump godt fra sin tid som Nato-sjef.

– Stoltenberg bør føre ordet

Det taler for at Støre bør la Stoltenberg være den som fører an i møtet med Trump, mener Knutsen.

– Støre bør la ham føre ordet, sier han.

Men det er ikke Støres plan.

– Det er mitt møte med Trump vi planlegger, sa han tirsdag.

Støre har fire saker han vil ta opp med den amerikanske presidenten:

Norsk-amerikansk samarbeid om sikkerhet og forsvar, særlig i nordområdene.

Situasjonen i Ukraina og behovet for en tydelig markering fra USAs side overfor Russland.

Betydningen av alliansen mellom Norge og USA, særlig ettersom det er 200 år siden de første nordmennene emigrerte til USA.

Toll og handel.

Trump har lagt 15 prosent straffetoll på varer fra Norge, som ble pauset i 90 dager i forrige uke. Men regnestykkene fra den amerikanske administrasjonen er det ingen som forstår noe av.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge et handelsunderskudd med USA, altså at vi kjøper mer enn vi selger, ikke et overskudd slik Trump hevder.

– Må gjøre et godt inntrykk

Det har også vært spekulert i om Støre også vil ta opp saker som innskrenkingen av transpersoners rettigheter og behandlingen av migranter. De siste ukene har det vært en rekke omstridte deportasjonssaker.

Men det advarer Knutsen sterkt imot.

– De må være forsiktige med å kritisere Trump og hans politikk. I stedet må de spille på det personlige. De må nok smiske litt, sier han.

– Trump danner seg et inntrykk av et land ut fra om han liker dets ledere. Det viktigste er å gjøre et godt inntrykk som så smitter over på Norge. Det var det Erna Solberg lyktes så godt med da hun var der, påpeker professoren.

– Og det vil jo hjelpe om de kommer trekkende med kongen og inviterer Trump til Slottet, humrer han.

Men smisking er ikke det Støre legger størst vekt på.

– For å bli hørt og respektert skal du opptre tydelig og på en måte som ikke er til å misforstå. Å snakke seg rundt og være uklar er ikke klokt etter min erfaring, sier han.

Grønland no-go

Grønland og Trumps gjentatte utsagn om at han «vil ha» øya, er derimot et tema Støre og Stoltenberg bør skygge unna, mener han.

SV mener at Støre må be Trump om å slutte å komme med slike trusler.

– Det er helt no-go. Dette får danskene ta seg av, sier Knutsen.

Samtidig håper han de to bruker sin tilmålte tid godt.

– Handelspolitikk blir viktig. De må nok også diskutere Ukraina. Men nå vet vi jo ingenting lenger om hva Trump mener. Likevel, de må jo prøve å få ham på Ukraina-laget, sier Knutsen.

– Støre blir den tiende statslederen som får innpass i Det hvite hus. Tror du Trump har noen baktanker med å invitere Norge så tidlig?

– Trump er en fyr med taktikker, men uten strategi. Jeg tviler på at han har en strategi når det gjelder Norge, sier Knutsen.

