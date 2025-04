Apple og Meta får milliardbøter av EU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Apple får den største boten: 500 millioner euro, tilsvarende 5,6 milliarder kroner. Meta får på sin side en bot på 200 millioner euro, tilsvarende 2,3 milliarder kroner.

– De to vedtakene kommer etter omfattende dialog med de to selskapene for å gi dem mulighet til å gi detaljerte fremleggelser av sine synspunkter og argumenter, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding onsdag.

EU mener at Apple blant annet bryter reglene om digital konkurranse gjennom sin app-butikk.

Meta har siden november 2023 gitt europeiske brukere muligheten til å velge reklamefrie versjoner av Facebook og Instagram, og EU mener Meta har tvunget millioner av brukere over hele EU inn i et todelt valg: betal eller samtykk.

Apple og Meta blir nødt til å betale milliardbøtene innen 60 dager, og de risikerer at bøtene øker dersom de forblir ubetalt.

– Kommisjonen fortsetter dialogen med Apple og Meta for å sikre samsvar med kommisjonens vedtak og DMA-lovene videre, heter det.

Etter at EUs to nye datalover Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA) trådte i kraft i fjor, har EU-kommisjonen innledet flere granskinger mot noen av de største nettgigantene.

