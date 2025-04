Verdensledere og kongelige deltar i pavens begravelse til helgen

Selve begravelsen skjer på Petersplassen lørdag morgen, og flere kjente navn er ventet til Vatikanet for å ta et siste farvel med lederen for den katolske kirken.

USAs president Donald Trump var tidlig ute med å melde sin interesse og sa bare timer etter pavens dødsfall at han planla å komme med sin kone, førstedame Melania.

– Vi ser fram til å være der, skrev Trump på Truth Social etter å ha uttrykt kondolanser for pavens bortgang.

Verdenstopper

Den argentinske paven døde 1. påskedag av hjerneslag, mindre enn én måned etter at han kom hjem fra et fem uker langt sykehusopphold med dobbeltsidig lungebetennelse.

Dødsfallet skjedde under et døgn etter at paven møtte USAs visepresident J.D. Vance og etterpå vinket til folket en siste gang fra balkongen i Peterskirken. Det er ikke kjent om Vance kommer tilbake til Vatikanet for å delta i gravferden, da han for tiden er på reise i India.

Det gjør imidlertid mange andre, deriblant EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands avtroppende statsminister Olaf Scholz og britenes statsminister Keir Starmer.

Italias president Sergio Mattarella og statsminister Giorgia Meloni er selvskrevne gjester. Og presidentene i Polen, Litauen, Romania, Sveits og Ungarn kommer, det samme gjør Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Milei kommer tross uenigheter

Pave Frans' var den første latinamerikanske paven i Vatikanets historie. I hjemlandet Argentina er sorgen stor, og det er erklært sju dagers landesorg.

President Javier Milei, som selv har innrømmet at han og paven var uenige om mye, tar turen til Vatikanet for å representere pavens hjemland i begravelsen.

Pave Frans ble født i den argentinske hovedstaden Buenos Aires i desember 1936 og ble erkebiskop i byen i 1998. Han reiste aldri på besøk til hjemlandet etter at han ble pave, fordi han var redd for at besøket ville bli brukt politisk.

Da Milei kommenterte pavens bortgang mandag ettermiddag erkjente han at det har vært motsetninger mellom de to, men hyllet likevel Frans' godhet og klokskap.

Milei, har i likhet med Trump, høstet kritikk fra paven gjennom sin tid i embetet.

Kongelige gjester

Den argentinske presidenten blir imidlertid ikke den eneste latinamerikanske lederen på plass i Vatikanet, men får selskap av Brasils statsminister Luiz Inacio Lula da Silva og hans kone Janja Lula da Silva.

I tillegg til alle presidentene tar kong Philippe og dronning Mathilde fra Belgia turen for å vise sin respekt. Det gjør også prins William fra Storbritannia, som drar på vegne av sin far kong Charles.

Flertallet av gjestene blir imidlertid pilegrimer og troende, som ventes å ta turen for å ta farvel med den katolske kirkens overhode.

Begravelsesturisme

Det statlige jernbaneselskapet Ferrovie dello Stato har planen klar for en forventet økning i etterspørselen etter togtransport, skriver BBC som viser den italienske avisen La Repubblica.

Flere langdistanseavganger med tog og økt transport til og fra lufthavner er bare noe av hva det planlegges for.

Også det italienske sivilforsvaret skal bidra til å løse de logistiske utfordringene i forbindelse med begravelsen.

Paven har selv bestemt at han ønsket å bli gravlagt i Santa Maria Maggiore-kirken i sentrum av Roma, og han blir dermed den første paven på over hundre år hvis siste hvilested er utenfor Vatikanet.

