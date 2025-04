USA vil foreslå å anerkjenne Krim-halvøya som russisk, ifølge medier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget skal presenteres for Ukraina og europeiske allierte på et møte i London i morgen, opplyser flere personer med kjennskap til de interne forhandlingene til Washington Post.

Russlands president Vladimir Putin har tilbudt å fryse invasjonen ved den nåværende frontlinjen som et ledd i arbeidet med å få på plass en fredsavtale med Donald Trump, melder Financial Times, som også har snakket med kilder med kjennskap til saken.

Putin sa til USA-utsending Steve Witkoff, som han møtte i St. Petersburg tidligere i april, at Russland var villig til å droppe kravet på fire delvis okkuperte ukrainske regioner der Ukraina fortsatt kontrollerer områder, opplyser tre av personene til avisen.

Nyhetsbyrået Bloomberg meldte også i helgen at USA åpner for at Krim kan bli russisk som del av en større fredsavtale.

Temaet for onsdagens møte er en mulig våpenhvile i Ukraina. Utenriksministrene og sikkerhetsrådgivere fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Ukraina skal delta i møtet.

Fra amerikansk side stiller Trumps spesialutsending Keith Kellogg. Egentlig skulle USAs utenriksminister Marco Rubio også delta, men han opplyste tirsdag at han ikke kommer til å stille.

Les også: Sammenligner Trump-administrasjonen med Nazi-Tyskland

Les også: USAs finansminister i lukket møte: Handelskrigen med Kina er ikke bærekraftig

Les også: Zelenskyj vil møte Trump under pavens begravelse