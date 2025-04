Trump: Umulig å ha rettssak for alle før deportasjon

– Vi måtte hatt hundretusener av rettssaker for de hundretusener av ulovlige som vi sender ut av landet. Å gjøre det ville – uten å overdrive – ta 200 år. Det er umulig, skriver Trump på Truth Social.

I innlegget skriver han også at han mener at han bare gjør det amerikanerne har valgt ham til, når han kaster ut migranter.

– Folkene mine er fantastiske og gjør et flott stykke arbeid, men de møter hele tiden hindringer, selv fra USAs høyesterett, skriver presidenten.

Han hevder i oppslaget at han har «svært stor» respekt for landets øverste domstol, men at den tilsynelatende ikke ønsker at han sender «voldelige kriminelle og terrorister tilbake til Venezuela eller andre land».

Siden Trump kom tilbake til makten i januar, har det vært flere omstridte deportasjonssaker. I mars ble minst 200 venezuelanske migranter sendt fra USA til El Salvador, basert på anklager om at de tilhørte gjengen Tren de Aragua. Til dette brukte han en lov fra 1798, som tidligere er brukt i krigstid.

I forrige uke satte høyesterett en midlertidig stopper for deportasjon av flere venezuelanske menn fra Texas. Justisdepartementet har også innrømmet at det ble gjort feil da venezuelanske Kilmar Abrego Garcia ble deportert til El Salvador i mars. Han er fortsatt i det mellomamerikanske landet.

