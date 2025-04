Topprodusent for 60 Minutes slutter – sier han har mistet uavhengigheten

– I løpet av de seneste månedene har det blitt klart at jeg ikke lenger får lov til å lede programmet slik jeg alltid har ledet det, til å ta uavhengige avgjørelser basert på hva som er rett for 60 Minutes, rett for seerne, skriver produsent Bill Owens i et brev til sine ansatte.

Det melder The New York Times. Owens har ledet produksjonen av 60 Minutes siden 2019, og er bare den tredje til å ha jobben siden programmet først ble sendt for 57 år siden.

– Etter å ha forsvart dette programmet, og det vi står for, fra enhver vinkel over tid med alt jeg har, tar jeg nå et steg til siden slik at programmet kan gå videre, skriver Owens.

60 Minutes, som sendes på kringkasteren CBS, har vært under press den siste tiden fra både USAs president Donald Trump og CBS-eier Paramount. Trump har saksøkt programmet basert på hvordan de redigerte intervjuet sitt med hans motkandidat i presidentvalget, daværende visepresident Kamala Harris, i fjor høst. Paramount har på sin side uttrykt et ønske om å inngå et forlik med Trump.

Basert på seertall anses 60 Minutes for å være en av de største TV-suksessene i USA noensinne.

