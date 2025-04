Pave Frans begraves lørdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Paven gikk bort andre påskedag, 88 år gammel.

Selve begravelsen skjer på Petersplassen, melder Vatikanet.

Derfra skal kisten fraktes inn i Peterskirken, før han fraktes videre til Santa Maria Maggiore-kirken i Roma, som er pavens siste hvilested.

Før paven gravlegges skal han ligge i Peterskirken hvor folk kan ta et siste farvel. Dit flyttes han onsdag morgen.

Den avdøde paven ba om en langt mer beskjeden begravelse enn sine forgjengere før han døde. Ett av ønskene var å bli lagt i en enkel trekiste.

Begravelsen markerer starten på en ni dager lang sørgeperiode. Når den er over, plasseres kisten vanligvis i krypten i Peterskirken, men pave Frans fortalte i et intervju i 2023 at han også ønsket å bryte med denne tradisjonen.

Det er ventet at statsledere verden over tar turen til Vatikanet for å delta i begravelsen. USAs president Donald Trump, Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er blant dem som har meldt sin interesse.

