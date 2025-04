Harvard-universitetet retter søksmål mot Trumps pengestans

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søksmålet er den seneste opptrappingen av konflikten mellom universitet og amerikanske myndigheter.

Trump-administrasjonen har fryst 2,3 milliarder dollar i støtte til Harvard, som er kjent som et av verdens beste universiteter.

– Denne saken viser regjeringens bruk av statlige overføringer som et brekkjern for å få kontroll over akademisk beslutningstaking ved Harvard, heter det i søksmålet.

Overføringsstansen fra staten kommer etter at Harvard avslo en rekke krav fra Det hvite hus, som de mener blander seg inn i universitetets uavhengige drift.

Trumps krav

Donald Trump har uttalt at han vil kvitte seg med det han omtaler som antisemittisme og ideologisk skjevhet ved utdanningsinstitusjonene. Under en gjennomgang av den statlige støtten på 9 milliarder dollar til universitetet, har Trump blant annet krevd at Harvard må fjerne alle mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer.

Harvard kaller det et bredt angrep på finansiering av banebrytende forskning.

De hevder at Trump-administrasjonens handlinger var vilkårlige og ulovlige og krenker universitetets grunnlovsfestede rett til ytringsfrihet.

Det hvite hus' talsperson Harrison Fields har i en uttalelse sagt at sløsetoget med statlig støtte nærmer seg sin endestasjon.

– Skattebetalernes midler er et privilegium, og Harvard klarer ikke å oppfylle de grunnleggende betingelsene som kreves for å få tilgang til dette privilegiet, sier Fields.

Reaksjon på propalestinske demonstrasjoner

Trump har vært høylytt i sin kritikk av noen av de raffeste universitetene i landet for hvordan de håndterte fjorårets propalestinske demonstrasjoner.

På grunn av dette har Trump-administrasjonen også stanset enkelte overføringer til universiteter som Columbia, Princeton, Cornell, Northwestern og Brown.

Kuttene er møtt med kritikk fra mer 100 ledere fra høyere utdanningsinstitusjoner i USA.

– Vi er åpne for konstruktive reformer og motsetter oss ikke legitimt statlig tilsyn, heter det i en felles uttalelse.

– Men vi må motsette oss utilbørlig inntrenging fra myndighetene i livene til de som lærer, bor og jobber på campusene våre, heter det videre.

