Fire demokrater besøker fengsel i El Salvador

Det er kongressrepresentantene Maxwell Frost fra Florida, Robert Garcia fra California, Yassamin Ansari fra Arizona og Maxine Dexter fra Oregon som har reist til det latinamerikanske landet for å legge til rette for at mannen skal få returnere til USA, ifølge deres egen uttalelse.

Håpet er å få Trump-administrasjonen til å sikre mannens løslatelse.

– Donald Trump og administrasjonen hans driver et regjeringsfinansiert kidnappingsprogram – ulovlige arrestasjoner, fengslinger og deportasjon av uskyldige mennesker uten noen form for rettferdig prosess, sier Frost.

29-åringen Kilmar Abrego Garcia kommer opprinnelig fra El Salvador, men har lovlig opphold i Maryland i USA. 12. mars ble han pågrepet, anklaget for å tilhøre gjengen MS-13, noe han selv benekter. Tre dager senere ble han deportert. I El Salvador ble han satt i et høyrisikofengsel, der de innsatte soner under svært dårlige forhold.

De holdes på cella i 23 timer i døgnet, sover på metallsenger uten madrasser og får kun spise med hendene, ifølge New York Times og flere andre medier.

Trump-administrasjonen har erkjent at 29-åringen ble deportert som følge av «en administrativ feil». USAs høyesterett har opprettholdt en ordre fra en lavere rettsinstans om at det må legges til rette for mannens retur.

El Salvadors president Nayib Bukele og USAs president Donald Trump sa i forrige uke at de ikke har myndighet til å gjøre det.

