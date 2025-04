USAs visepresident i India for handelssamtaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vances besøk skjer to måneder etter at Indias statsminister Narendra Modi var i USA for å snakke med president Donald Trump.

Visepresidenten ble møtt med rød løper, æresvakter og dansere da han landet i New Delhi mandag, der han skal møte Modi. Vance har med seg familien sin, og besøket er både privat og i embetets medfør.

India og USA forhandler for tiden den første delen av en handelsavtale, som India håper å få landet i løpet av den 90 dager lange pausen i Trumps omfattende tollregime.

