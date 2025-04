Houthi-militsen: Tolv personer drept i USA-angrep

Det Houthi-drevne nyhetsbyrået Saba siterer departementet på dødstallet samt at ytterlige 30 personer såret i et angrep mot et marked i Farwa-distriktet. De hevder videre at «den amerikanske fienden» sto bak.

Natt til fredag bekreftet Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) at amerikanske styrker angrep Ras Isa, som ligger i Hodeida-provinsen. Der ligger det en oljeterminal. Ifølge houthiene ble 74 mennesker drept og 171 andre såret, noe som lørdag fikk FNs generalsekretær António Guterres til å si at han var dypt bekymret.

Centcom har ikke villet svare på spørsmål om mulige sivile ofre i Ras Isa-angrepet, men har uttalt at målet var å ramme houthi-militsen økonomisk og ikke skade Jemens befolkning.

Militsen meldte også natt til søndag at USA har gjennomført flere luftangrep mot hovedstaden Sana og havnebyen Hodeida.

Natt til fredag sendte houthiene en rakett mot Israel. Den ble avskåret før den kunne gjøre skade.

