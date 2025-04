Argentina erklærer landesorg i sju dager

– Argentina er et land med lang katolsk tradisjon og hjemlandet til pave Frans, og vi er dypt lei oss over hans bortgang og kondolerer til Bergoglio-familien, skriver talsperson for president Javier Milei, Manuel Adorni, i et innlegg på X.

Han bekrefter at det erklæres en sju dager lang landesorg i Argentina.

Pave Frans (88), som gikk bort 2. påskedag, er født i hovedstaden Buenos Aires. Da han var erkebiskop i byen, ble han kjent som en sterk kritiker av landets ledelse, og han har aldri besøkt landet som pave.

Milei kommenterte selv pavens bortgang på X mandag ettermiddag. I meldingen erkjente han at det har vært motsetninger mellom ham og paven, men hyllet likevel hans godhet og klokskap.

