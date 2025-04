Zelenskyj: Russland har brutt våpenhvilen mer enn 2000 ganger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Russland har i praksis ikke overholdt sitt eget løfte om stillhet på noen av frontens hovedretninger, skriver Zelenskyj på Telegram søndag kveld klokken 20.24.

Russlands president Vladimir Putin erklærte påskeaften en 30 timers ensidig påskefred som utgår søndag klokken 23 norsk tid. Men Ukraina og Russland har anklaget hverandre for å bryte påskefreden gjentatte ganger.

Zelenskyj sier det har vært 67 russiske angrep mot ukrainske stillinger, flest i Pokrovsk-området. Videre har det vært 1355 russiske beskytninger, hvorav de fleste er med tungt artilleri, og 673 tilfeller av dronebruk, ifølge den ukrainske presidenten.

Han vedgår likevel at det ikke har vært noen flyalarmer i Ukraina søndag og foreslår derfor å utvide denne freden.

– Dette er altså en form for stillhet som er oppnådd og som er enklest å forlenge, skriver han og foreslår at partene avstår fra alle angrep med langtrekkende droner og raketter mot sivil infrastruktur i minst 30 dager, med mulighet for forlengelse.

– Hvis Russland ikke går med på dette, vil det bevise at de ønsker å fortsette med handlinger som ødelegger menneskeliv og forlenger krigen, skriver Zelenskyj.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sa tidligere søndag at Russlands president Vladimir Putin ikke har beordret en utvidelse.

Zelenskyj skriver også at de har formelt foreslått en full våpenhvile i 30 dager, men at Russland har brukt hele dagen på å svare på forslaget.

