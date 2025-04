USA og Sør-Korea skal diskutere toll neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sør-Koreas handelsminister Akh Duk Geun og finansminister Choi Sang Mok reiser til Washington for å delta i samtalene på torsdag og fredag, heter det i en uttalelse fra den sørkoreanske regjeringen.

Ifølge uttalelsen er det USA som har bedt om forhandlinger. Sør-Koreas midlertidige president Han Duck Soo har tidligere vært imøtekommende når det kommer til handelstiltakene.

Sør-Korea vil ikke gjengjelde USAs toll, sa Han i et intervju med Financial Times søndag. Han viste blant annet til at Sør-Korea har en historisk gjeld til USA.

– Etter ødeleggelsene under Korea-krigen ga USA oss nødhjelp, teknologioverføringer, investeringer og sikkerhetsgarantier, sa han.

Tidligere i april kunngjorde Trump en straffetoll mot Sør-Korea på 25 prosent, men få dager senere kunngjorde han en tollpause på 90 dager.

Sør-Koreas økonomi er særlig avhengig av eksport og vil trolig bli hardt rammet av økt toll.

