New York Times: Trump planlegger drastiske endringer i utenriksdepartementet

I et utkast til en presidentordre foreslås det en omfattende omorganisering av USAs utenriksdepartement, deriblant å stanse nesten alt arbeid i Afrika og legge ned ambassader og konsulater over hele kontinentet, melder avisen.

I tillegg foreslås det å redusere USAs diplomatiske tilstedeværelse i Canada.

Trump-administrasjonen foreslår også å stenge kontorer i amerikansk UD som håndterer klima- og flyktningspørsmål, samt demokrati- og menneskerettighetssaker.

Hensikten med presidentordren, som kan bli signert av president Donald Trump allerede denne uken, er å pålegge departementet en «disiplinert omorganisering» og redusere det regjeringen mener er «sløsing, svindel og misbruk», framgår det i det 16 sider lange utkastet som New York Times har fått tilgang til.

Ifølge utkastet vil utenriksdepartementet få ordre om å gjennomføre endringene innen 1. oktober.

Ifølge kilder med kjennskap til saken planlegges det samtidig å sparke en rekke såkalte karrierediplomater. I tillegg vil Trump-administrasjonen skrote opptakstester for diplomater og skissere nye krav, deriblant kreve at nyansatte deler Trumps visjon for utenrikspolitikken.

Avisen presiserer at det kan komme endringer i presidentordren før den signeres. Verken Det hvite hus eller utenriksdepartementet har kommentert saken.

