Pave Frans hilste på folk på Petersplassen under påskemesse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Paven var nylig syk med dobbeltsidig lungebetennelse, og han ledet dermed ikke messen slik han normalt sett gjør.

Det var ventet på forhånd at paven skulle dukke opp for å hilse på folk i løpet av påskemessen. Han tok anledningen til å på nytt kaste lys på den pågående krigen på Gazastripen og ta til orde for våpenhvile.

– Jeg tenker på folket i Gaza, og særlig det kristne fellesskapet der, hvor grusom konflikt fortsetter å forårsake død og ødeleggelse og skaper en dramatisk og sørgelig humanitær situasjon, het det i pavens tradisjonelle påskepreken, som ble opplest for ham fra balkongen.

Videre fordømte paven antisemittisme og ga uttrykk for at fred ikke er mulig uten religionsfrihet.

Rundt 35.000 mennesker møtte opp på Petersplassen i dag for å markere påsken, som er den viktigste høytiden i den kristne tro.

Les også: Vance møtte pavens høyre hånd etter Trump-kritikk