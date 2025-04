Harvard sier Trump-administrasjonen står fast ved krav – men brev kan ha vært uautorisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brevet fra regjeringsadvokater, som Harvard mottok 11. april, ble sendt før høytstående tjenestepersoner i president Donald Trumps regjering gikk godkjent innholdet eller gitt klarsignal, meldte New York Times sent fredag.

Avisen viste til opplysninger fra ikke-navngitte kilder med kjennskap til saken.

Tre dager etter at brevet ble mottatt, avviste Harvard en rekke krav som eliteuniversitetet mente ville innebære at de ga fra seg kontrollen til myndighetene når det kom til ansettelser og opptak til skolen, samt innholdet i undervisningen.

– Handling betyr mer enn ord

Harvards avvisning av disse kravene førte til at Trump først 2,3 milliarder dollar i støtte til universitetet og truet med å frata skolen skattefritak og muligheten til å ha utenlandske studenter.

– Selv om vi antar at regjeringen nå ønsker å trekke tilbake sine sjokkerende inngripende krav, ser det ut til at de gjennom sine handlinger de siste dagene har forsterket disse kravene, sier en talsperson for Harvard lørdag.

– Handling betyr mer enn ord, la vedkommende til.

Gaza-debatt

Siden innsettelsen i januar har Trump slått hard ned på USAs ledende universiteter, som anses som blant verdens beste. Han har blant annet hevdet at universitetene håndterte fjorårets propalestinske demonstrasjoner dårlig og lot antisemittisme få grobunn på campus.

Demonstranter, deriblant noen jødiske grupper, anklager presidenten for å feilaktig sidestille deres kritikk av Israels krigføring på Gazastripen med jødehat.

Columbia-universitetet ble tidlig et mål for Trump-administrasjonen, men de siste ukene har regjeringen fokusert på Harvard, der de ønsker å begrense det de oppfatter som universitetets liberale slagside.

Rykter om krangel

Innholdet i brevet fra 11. april var ekte, men ifølge New York Times har det vært uenigheter i Det hvite hus om håndteringen.

Ifølge avisen mente enkelte i regjeringen at brevet ble sendt for tidlig, mens andre mente det først burde blitt sendt til høytstående personer i administrasjonen.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert opplysningene fra New York Times.

Regjeringen hadde allerede 3. april sendt en liste med krav til Harvard for at eliteuniversitetet skulle få fortsette å få føderal støtte.

Det inkluderte blant annet et forbud mot munnbind, skroting av programmer for mangfold, likestilling og inkludering og mer samarbeid om rettshåndhevelse.

– Grenseoverskridende

I brevet 11. april, signert av USAs utdanningsdepartement, helsedepartement og forvaltningsorganet GSA, var listen utvidet til ytterligere krav.

Der ble blant annet Harvard bedt om å fjerne anerkjennelsen av propalestinske grupper og melde ifra til myndighetene dersom utenlandske studenter bryter universitetets regler.

Harvard hadde håpet at de ville klare å unngå en konfrontasjon med Trump-administrasjonen ettersom det pågikk en dialog, ifølge New York Times, men brevet 11. april fikk universitetet til å føle at det ikke lenger var mulig å komme til enighet.

Harvard har sagt de ikke har tvilt på om brevet er ekte og har kalt kravene «sjokkerende grenseoverskridende».

