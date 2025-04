Slovenias eksstatsminister frikjent i korrupsjonssak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jansa har avvist anklagene som et forsøk på å få ham ut av politikken før neste års valg.

– Til tross for at dette var en åpenbar farse helt fra starten, ba aktor om to års fengsel, sier Jansa, som likevel setter fredagens seier i hermetegn.

– Kampen vår slutter ikke her, sa han til tilhørere utenfor retten.

66-åringen leder Slovenias største opposisjonsparti, SDS, og har vært statsminister tre ganger, i periodene 2004–2008, 2012–2013 og 2020–2022.

Tiltalen mot ham gjaldt misbruk av stillingen i forbindelse med et eiendomssalg i 2005, under hans første periode som regjeringssjef.

