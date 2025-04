Ny studie: Bare det å se på bilder av natur kan lindre smerte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Naturens mange helsefordeler har blitt dokumentert gjennom mange år med forskning. Nå viser en ny forskningsstudie at det å få det å se på natur, til og med bare se bilder av natur, faktisk kan lindre smerte.

For mer enn 40 år siden viste en banebrytende studie at innlagte pasienter trengte færre smertestillende midler og kom seg raskere når de så ut av vinduer med utsikt over grøntområder – til forskjell fra å se inn i en murvegg.

– Men til nå har de underliggende årsakene til denne effekten vært uklare, sier Maximilian Steininger, ekspert i nevrovitenskap ved Universitetet i Wien og hovedforfatter av den nye studien, offentliggjort i Nature Communications nylig.

Placebo?

Problemet er at både natur og smerte kan være subjektive. Fordi folk liker natur, kan det ha en placeboeffekt. Og hva om det ikke er naturen som reduserer smerte, men bylivet som øker den?

For å finne ut mer, registrerte forskerne hjerneaktiviteten til 49 frivillige ved hjelp av funksjonell magnetisk resonansavbildning (fRMI). Deltakerne så på forskjellige bilder mens de mottok en serie elektriske støt på baksiden av venstre hånd – noen støt mer smertefulle enn andre.

Det første bildet deltakerne ble vist var av en innsjø omgitt av trær som blåste i vinden, mens de samtidig hørte lydene av raslende blader og fuglesang i bakgrunnen.

Det andre bildet viste noen urbane elementer som bygninger, benker og smug, samtidig som det ble lagt på bystøy.

Det tredje bildet var av et kontor, med tilhørende triste møbler og summingen fra arbeid.

Å se på bybilder og høre bystøy er ikke like smertedempende som det å se på natur og høre naturlyder, viser en ny studie. (Lise Åserud/NTB)

Bekreftet av skanning

Ikke bare rapporterte deltakerne at de følte mindre smerte når de så på landskapsbildene, men også fRMI-skanningene viste at det var en forskjell i hjernene deres.

– Vår studie er den første som gir bevis fra hjerneskanninger at dette ikke bare er en placeboeffekt, understreker Steininger. Naturscenene fremkalte redusert aktivitet i den delen av hjernen som er involvert i å oppfatte smerte, kalt nocisepsjon. Andre områder knyttet til regulering av smerte, ble ikke betydelig påvirket.

Forskerne mener at resultatene kan skyldes at natur fanger folks oppmerksomhet og leder dem bort fra smertefølelsen. Dette er et kjent fenomen fra psykologien.

Praktiske konsekvenser

– Det faktum at man kan oppnå en smertelindrende effekt gjennom en virtuell naturopplevelse har viktige praktiske konsekvenser. Dette er jo lett å administrere, poengterer studiens medforfatter Alex Smalley fra Storbritannias Exeter University.

– Denne kunnskapen åpner også nye veier for forskning for bedre å forstå hvordan naturen påvirker våre sinn, legger han til.

