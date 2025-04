Misfornøyd Trump sier sentralbanksjefen må kutte renten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Presidentens misnøye med sentralbanksjefen har kommet til overflaten igjen etter at Powell denne uken sa at banken kan avvente rentekutt til den ser hvordan Trumps tollpolitikk slår ut.

Til journalister på presidentkontoret fredag sa Trump at inflasjonen er på vei ned, og at Powell bør svare med å sette ned den amerikanske renten.

– Dersom vi hadde en sentralbanksjef som vet hva han driver med, ville renten gått ned. Han bør få den ned, sa presidenten.

Trump antydet torsdag at han kunne fjerne Powell – som han selv utnevnte i 2017. Powell selv har signalisert at han ikke vil trekke seg dersom Trump ber om det og understreker at sentralbankens uavhengighet er lovfestet.

Da en økonomirådgiver i Det hvite hus fredag fikk spørsmål om de vurderte å sparke sentralbanksjefen, var svaret at «presidenten og hans folk vil fortsette å undersøke saken».

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)