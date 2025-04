Filippinsk mann korsfestet for 36. og siste gang: – Jeg kan virkelig ikke gjøre dette mer

Hundrevis av filippinere og turister møtte opp i landsbyen San Pedro Cutud i Pampanga-provinsen nord for hovedstaden Manila langfredag for å bevitne en brutal og blodig tradisjon.

Tre menn ble spikret fast til korset av skuespillere kledd som romerske soldater, for å minnes Jesu lidelse på korset. Blant dem var 64 år gamle Ruben Enaje, som portretterte Jesus for 36. gang. Dette ble også, ifølge han selv, siste gang.

– Jeg kan virkelig ikke gjøre dette mer, sa han til reportere på stedet etter at han kom ned fra korset og fikk fjernet spikrene fra håndflatene.

– Har funnet erstatter

Den intense heten, med en temperatur som nådde 39 grader, gjorde at de måtte rette bærbare vifter mot ham for at han skulle kunne puste normalt, forteller Enaje videre.

Filippineren har latt seg korsfeste hvert år i takknemlighet for å ha overlevd et fall fra 3. etasje i 1985. Senere opplevde han andre ting han regner som mirakler – familiemedlemmer som kom seg etter alvorlig sykdom og flere jobber som håndverker.

Lokale myndigheter har allerede funnet Enajes erstatter til hovedrollen som Jesus. Det blir Arnold Maniago, som selv har latt seg korsfeste 24 ganger, men allikevel innrømmer å være litt nervøs for å innta rollen som Guds sønn.

Årlig turistattraksjon

Den svært blodige tradisjonen, som Den katolske kirke tar sterkt avstand fra, har blitt en årlig turistattraksjon som tiltrekker seg hundrevis av reisende til San Pedro Cutud og to nabobygder.

I tillegg til korsfestelsen, går andre troende barbeinte gjennom landsbyen mens de pisker seg selv på ryggen med bambuspinner og trebiter.

Det grusomme skuet er et tegn på Filippinenes unike form for katolisisme, som blander kirkelige tradisjoner med folkelig overtro. Mange fattige i landsbyen forsøker å bøte for sine synder i seremonien, og be for de syke eller for et bedre liv.

