Zelenskyj sier Ukraina lager 40 prosent av våpnene som brukes

– Forsvarsindustrien vår produserer allerede mer enn tusen våpentyper, fra artillerigranater til raketter og langdistansevåpen, til dronene våre. Over 40 prosent av alle våpen som brukes på fronten for å forsvare landet vårt, er produsert i Ukraina, sier Zelenskyj.

Uttalelsen kom under et møte i Kyiv onsdag med representanter for Ukrainas forsvarsindustri, ifølge Zelenskyjs kontor.

Ukrainas voksende forsvarssektor har nå rundt 300.000 ansatte og tiltrekker seg økende antall internasjonale samarbeidspartnere, ifølge presidenten.

Til tross for denne utviklingen, medgir han at landet fortsatt er svært avhengig av våpenleveranser fra utlandet. Det dreier seg da om stridsvogner, pansrede kjøretøy og avanserte luftforsvarssystemer.

