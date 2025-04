Zelenskyj anklager Kina for å levere våpen til Russland

– Vi har endelig fått opplysninger om at Kina leverer våpen til Russland. Vi tror representanter for Kina er involvert i produksjon av enkelte våpen på russisk jord, sier Volodymyr Zelenskyj torsdag. Han går ikke nærmere inn på anklagene, men sier Ukraina er klar til å snakke om dem i detalj.

I forrige uke sa han at myndighetene i Kyiv kjente til minst 155 kinesiske borgere som var satt inn for å bistå den russiske invasjonen av Ukraina. Det skjedde dagen etter at den ukrainske hæren tok to kinesere til fange i Donetsk-regionen øst i landet.

Kina har fremstilt seg som nøytrale i konflikten, tross kritikk fra vestlige regjeringer om at de nære båndene til Russland har gitt russerne viktig økonomisk og diplomatisk hjelp.

På en pressekonferanse torsdag sa Zelenskyj også at Russland har trappet ned angrepene på energiinfrastruktur, men samtidig økt antall angrep mot sivil infrastruktur og at de sender like mange raketter og droner mot Ukraina som før avtalen om 30 dagers stans i angrep på energiinfrastruktur.

Den ukrainske presidenten anklaget også USAs utsending Steve Witkoff for å spre Russlands narrativ om krigen.

– Jeg mener Witkoff har tatt inn den russiske sidens strategi. Jeg mener det er svært farlig, fordi han bevisst eller ubevisst – det vet jeg ikke – sprer Russlands fortellinger, sier Zelenskyj.

