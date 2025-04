Trump og Meloni sier de føler seg sikre på tollavtale

Meloni sier hun er sikker på at det er mulig å komme fram til en avtale i kjølvannet av Trumps mange tollutspill, og hun bekreftet at USA fortsatt er «en pålitelig partner». Hun sier også at hun vil invitere Trump til et gjenbesøk i Italia og at hun håper det kan sammenfalle med et møte for europeiske ledere.

Før en arbeidslunsj i den amerikanske hovedstaden sier Trump at han er 100 prosent sikker på at det blir en avtale.

Den amerikanske presidenten sier også at han vil få til en avtale med Kina, tross den pågående handelskrigen og de skyhøye gjensidige tollsatsene.

– Jeg tror vi kommer til å inngå en veldig bra avtale med Kina.

