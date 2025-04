Shoppe-kaos avløst av storinnrykk av rånere i Strömstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er fullt med liv og røre. Jeg sitter akkurat nå i rådhuset, og jeg hører tydelig at det er fullt trøkk på byen, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til NTB like før klokka 12 skjærtorsdag.

Selv om tusenvis av festglade nordmenn allerede på formiddagen var på plass, venter Hansson mange flere norske raggere utover ettermiddagen.

– Foreløpig er det veldig tidlig. Det pleier å bli betydelig mer mennesker i byen utover ettermiddagen. Men dette er et veldig trivelig innslag i bybildet, og jeg synes de aller fleste oppfører seg veldig bra, sier Hansson.

– Vi er utrolig fornøyd med at vi har sånt liv og røre i Strömstad, og det er takket være nordmennene.

Ideelt festvær

Han har ikke noe anslag over hvor mange bilentusiaster som invaderer byen på den årvisse råneturen torsdag i påsken, men er sikker på at det dreier seg om mange, mange tusen.

– Veldig mange ungdommer og biler står på ulike parkeringsplasser inn mot sentrum, og det er musikk og fest. Det er mange tusen mennesker. Været i dag er litt overskyet, men det er veldig fin temperatur, med rundt 15 grader og helt vindstille. Været er helt ideelt for dem som vil ha litt fart og moro. På kvelden skal det visst bli litt regn, men da er jo alt over.

Lokalsamfunnet ser i det store og hele på rånetreffet og bilkjøringen og festingen gjennom sentrum som noe positivt. Og mange går også ut i gatene for å se byen bli snudd på hodet med støy, motordur og tuting.

– Over styr for noen

For noen ender imidlertid festen i arresten.

– De aller fleste oppfører seg bra, men når det er mye alkohol inne i bildet, så går det over styr for noen. Det er jo alltid sånn at politiet plukker opp noen som må sove rusen av seg, sier Hansson.

Selv om norsk politi ifølge Hansson ikke har tatt turen over grensa i år, er det lokale politiet blitt forsterket med politifolk fra flere distrikter for å sikre at skjærtorsdagsfesten går så problemfritt som mulig.

– Vi er veldig godt forberedt med politiet og kommunen. Enkelte gater er stengt, og skal man inn i byen, må man ta en større runde. Slik har det vært i flere år for at skal trafikken skal flyte så bra som mulig, sier ordføreren.

Besøksrekord onsdag

Akkurat skjærtorsdag regner han ikke som den store handledagen. Det sørger rånernes storinnrykk for. Men han kan allerede nå fastslå svært mange har nordmenn dratt over Østfold-grensa på harrytur denne påsken.

– Handlende nordmenn velger nok en annen dag. De som skal handle i dag, tar nok ikke turen inn til sentrum. Men det har vært vanvittig mye nordmenn her den siste uka. Selv om den norske kronen er litt svekket, så merker ikke vi noe til det. Jeg har fått vite at en dagligvarebutikk i Strömstad sentrum har hatt økt omsetning på 30 prosent, sier Hansson fornøyd.

Og Nordby kjøpesenter nærmere norskegrensa har virkelig gått så det suser så langt i påsken.

– Noen vektere fortalte meg onsdag at det var den dagen hvor de nok slo rekord i antallet besøkende, forteller han.

Norsk politi fornøyd

For politiet på norsk side av grensen gikk første del av dagen helt uproblematisk for seg. Da var det tross alt snakk om at raggerne kjørte ut av landet. Men de er forberedt på hjemturen senere på dagen.

– Men så kommer de jo tilbake. Vi har satt ekstra ressurser i kveld for å ha tilstedeværelse. Så langt er politiet fornøyd med dagen, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til VG.

