Paven stilte til tradisjonelt fengselsbesøk skjærtorsdag

Fengselsbesøket i påsken er blitt en tradisjon, og Den katolske kirkens leder har vasket føttene til de innsatte, slik Jesus vasket apostlenes føtter før han ble korsfestet.

Vatikanet sier paven skal møte rundt 70 innsatte i fengselet i bydelen Trastevere, men sier ikke noe om hvorvidt han også skal vaske føttene deres.

Bare det at den 88 år gamle kirkelederen valgte å holde tradisjonen i hevd, til tross for at han fortsatt er rekonvalesent etter at han ble rammet av alvorlig lungebetennelse tidligere i år, viser hvor viktig han mener det er å tjene også dem som lever i samfunnets ytterkant.

Etter at Frans overraskende dukket opp på Petersplassen palmesøndag, er det ventet at han også vil delta i noen av de andre markeringene av påskehøytiden de kommende dagene.

