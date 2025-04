NYT: Trump stanset israelsk angrepsplan mot Iran

Et israelsk angrep mot Iran ville ha krevd amerikansk støtte. Under interne diskusjoner i Trump-administrasjonen ble risikoen for opptrapping av konflikten i Midtøsten framhevet, skriver The New York Times, som baser opplysningene på tjenestemenn i Trump-administrasjonen og andre som er orientert om diskusjonene.

Trump, som er skeptisk til krigføring i Midtøsten, informerte derfor Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som nylig besøkte ham i Washington, om at USA ikke ville støtte et slikt angrep, skriver avisen.

I stedet har Trump innledet samtaler med Iran og satt en stram tidsfrist for en avtale. Netanyahu har insistert på at enhver avtale må medføre nedbygging av Irans atomanlegg under amerikansk tilsyn.

Forrige helg deltok USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi på et indirekte møte i Oman. Lørdag skal møterunde nummer to holdes, også det i Oman.

Irans militære stilling er blitt svekket på grunn av tilbakeslag i Midtøsten. Mens Trumps team diskuterer vilkårene for en mulig avtale, er alle alternativer, inkludert militær aksjon, fortsatt aktuelle hvis samtalene mislykkes.

Onsdag sa sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, at Iran nå ikke er langt unna å kunne bygge ferdig en atombombe.

