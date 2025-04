Eurorenta settes ned for sjuende gang på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er den sjuende rentenedsettelsen på rad, og endringen var ventet. Målet med rentenedsettelsen er å styrke økonomien i eurosonen i en tid der amerikanske tollbeslutninger rammer hardt.

– Økt usikkerhet vil sannsynligvis redusere tilliten blant husholdninger og bedrifter, og den ugunstige og volatile markedsresponsen på handelsspenningene vil sannsynligvis ha en innstrammende innvirkning på finansieringsforholdene, heter det fra sentralbanken.

– Disse faktorene kan ytterligere tynge på de økonomiske utsiktene for euroområdet.

Samtidig er det ikke ventet at ESB-president Christine Lagarde kommer til å gi mange ledetråder om fremtiden. Det ventes isteden at usikkerheten fortsatt er altfor stor til at banken kan forplikte seg til noe. Den vil derfor trolig bestemme de neste trinnene etter hvert som ny informasjon kommer inn.

Selv om USAs president Donald Trump har satt de fleste tollsatser på pause, er mange fortsatt på plass. Og usikkerheten i finansmarkedene har allerede gjort skade på den europeiske økonomien.

