Astronomer har oppdaget mulig tegn til liv på fjern planet

Oppdagelsen, gjort ved hjelp av James Webb-romteleskopet, omtales som et mulig gjennombrudd i jakten på utenomjordisk liv, selv om forskerne understreker at resultatene fortsatt må bekreftes.

Planeten K2-18b ligger i stjernebildet Løven og kretser i en beboelig sone rundt en rød dvergstjerne. Dette betyr at planeten verken er for varm eller for kald til å ha flytende vann, som anses som den viktigste ingrediensen for liv.

I atmosfæren har forskerne identifisert to spesifikke gasser: dimetylsulfid (DMS) og dimetyldisulfid (DMDS).

Banebrytende

Når en planet passerer foran stjernen sin, fanger Webb-teleskopet lys som filtreres gjennom atmosfæren – og slik finner man den kjemiske sammensetningen av atmosfæren.

På jorden produseres dimetylsulfid kun via biologiske prosesser, spesielt av marine mikroorganismer som alger og plankton. Ifølge forskerne kan dette indikere at planeten er rik på mikrobielt liv.

– Dette er et banebrytende øyeblikk i søket etter liv utenfor vårt solsystem, sier Nikku Madhusudhan, astrofysiker ved Universitetet i Cambridge og hovedforfatter av studien publisert i Astrophysical Journal.

K2-18b ble oppdaget i 2017 av canadiske astronomer. Planeten er en såkalt sub-Neptun – større enn jorda, men mindre enn Neptun – og uten en direkte analog i vårt eget solsystem.

En hav-verden

Webb-teleskopet registrerte gassene med en svært høy sikkerhet, men likevel er det fortsatt en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt gassene faktisk er produsert biologisk eller om det finnes ukjente, ikke-biologiske forklaringer.

Planeten K2-18 b, som er nesten ni ganger så massiv som jorda, befinner seg i den såkalte «beboelige sonen» rundt en rød dvergstjerne. I denne sonen er temperaturen slik at flytende vann kan eksistere, noe som gjør planeten til en sterk kandidat for liv.

K2-18 b klassifiseres som en «hyceansk verden», et begrep avledet av ordene hydrogen og ocean. Dette er en type planet som antas å ha store hav dekket av flytende vann og en atmosfære rik på hydrogen. Slike forhold anses som gunstige for enkelt mikrobielt liv.

– Dette er første gang menneskeheten ser en potensiell biosignatur på en beboelig planet. Hvis det finnes liv der, er det mest sannsynlig mikroorganismer av typen vi ser i havene på jorda, sier Madhusudhan.

Forsiktig optimisme

Selv om oppdagelsen skaper stor begeistring, maner forskerne til forsiktighet. De peker på at de samme kjemiske forbindelsene kan oppstå gjennom prosesser som ikke involverer liv.

– Vi må være forsiktige og undersøke dataene grundig. Flere observasjoner og uavhengige analyser må til for å bekrefte om dette virkelig er tegn på biologisk aktivitet, sier Christopher Glein fra Southwest Research Institute i Texas, som ikke deltok i studien.

Forskerteamet planlegger nå nye observasjoner de kommende årene for om mulig å bekrefte funnene. Madhusudhan understreker at det vil være nødvendig å utelukke alle andre mulige forklaringer før man eventuelt kan erklære at man har funnet bevis for utenomjordisk liv.

– Vi har nådd et viktig punkt i jakten på liv utenfor vårt eget solsystem, men vi må fortsatt være åpne for andre muligheter, sier Madhusudhan.

