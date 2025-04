Vance reiser til Italia og India denne uken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under besøkene skal Vance diskutere felles «økonomiske og geopolitiske prioriteringer» med lederne for de to landene, opplyses det.

I Italia, som er først ut på reisen, skal visepresidenten møte statsminister Giorgia Meloni i Roma og Vatikanets utenriksminister, kardinal Pietro Parolin.

I India har Vance også et travelt program. Han skal møte den indiske statsministeren Narendra Modi og besøke New Delhi, Jaipur og Agra.

