Svensk verdenskulturmuseum vil ikke undertegne Trump-avtale

Det betyr at 100.000 svenske kroner som skulle gått til å hente inn medvirkende urfolksdesignere går tapt, ifølge Aftonbladet.

Museets store utstilling i år er viet amerikansk urfolksdesign og kalt «Native American Fashion». Den inneholder gjenstander og klær skapt av 40 designere fra urfolk i USA og Canada.

Gjennom et utvekslingsprogram fra den amerikanske ambassaden fikk museet en halv million svenske kroner for å gjøre det mulig for designerne å reise til Sverige.

Mesteparten av beløpet er allerede utbetalt – men før restbeløpet blir utbetalt, ville den amerikanske regjeringen at museet skulle undertegne en tilleggsavtale om ikke å inkludere mangfold og likestilling i programmet.

Museets jurister har gått gjennom avtalen, og nå har Verdenskulturmuseet besluttet ikke å underskrive – blant annet fordi museets egen policy innebærer nettopp å jobbe for mangfold, likestilling og inkludering.

– Det er interessant å merke seg. Det som skjer i USA, banker på døren, sier museets assisterende avdelingssjef Anna Lundström.

I utstillingsomtalen heter det nettopp at den fremhever et mangfold av stemmer og perspektiver.

