LHBT-forkjempere bekymret etter britisk avgjørelse om kjønn

Domstolen ga onsdag medhold til en aksjonsgruppe i spørsmålet om hvorvidt transkvinner juridisk sett er kvinner i henhold til likestillingslovgivningen. Avgjørelsen var enstemmig.

Saken dreier seg om hvorvidt en transkvinne med et formelt kjønnsskiftebevis er beskyttet mot diskriminering som kvinne i henhold til Storbritannias likestillingslov (Equality Act).

Jubel og champagne

Gruppa For Women Scotland (FWS) har argumentert for at slike rettigheter kun burde gjelde basert på en persons biologiske kjønn. De utfordret retningslinjene som den skotske selvstyreregjeringen hadde gitt for en lov som hadde som mål å øke andelen kvinner i styrer.

Utenfor rettslokalene feiret gruppa og deres tilhengere avgjørelsen med champagne og stor jubel.

– Alle vet hva kjønn er, og det kan ikke endres, sier Susan Smith, meddirektør i For Women Scotland, ifølge nyhetsbyrået AP.

De skotske myndighetenes retningslinjer for denne loven slo fast at en transkvinne med kjønnsskiftebevis juridisk sett er en kvinne.

– Begrepene kvinne og kjønn i Equality Act fra 2010 refererer til en biologisk kvinne og biologisk kjønn. Men vi advarer mot å lese denne avgjørelsen som en seier for én gruppe i samfunnet på bekostning av en annen – det er den ikke, sier Patrick Hodge, nestleder for høyesterett.

– Ødeleggende for transmiljøet

Direktør Simon Blake i LHBTQ-organisasjonen Stonewall kaller avgjørelsen «dypt bekymringsfull for transmiljøet», melder nyhetsbyrået AFP.

Advokat Hannah Ford, som har spesialisert seg på arbeidsrett, mener dommen vil gi klarhet, men også være et tilbakeslag for transpersoners rettigheter. Ford, som har spesialisert seg på arbeidsrett, betegner det nå som en «en kamp i motbakke» for å sikre at arbeidsplasser som inkluderende for transpersoner.

– Dette vil være svært ødeleggende for transmiljøet, sa Ford til Sky News ifølge AFP.

Vurderer konsekvensene

Skottlands førsteminister John Swinney skriver på X at den skotske regjeringen aksepterer høyesteretts avgjørelse. Han mener den gir klarhet i forholdet mellom to lover vedtatt av Parlamentet i London.

– Vi vil nå gå inn i en prosess for å vurdere hvilke konsekvenser avgjørelsen har. Å beskytte alles rettigheter vil ligge til grunn for våre videre handlinger, skriver Swinney.

Høyesterett har slår fast at det er lovlig å opprette og opprettholde enerom og tjenester for ett bestemt kjønn – som toaletter, garderober, krisesentre og sykehusavdelinger – og da basert på biologisk kjønn.

Dette bygger på at likestillingsloven, som gir adgang til å gjøre unntak i visse tilfeller for å beskytte privatliv, sikkerhet og verdighet

Regjeringen: Alltid støttet

Etter avgjørelsen uttalte en talsperson for regjeringen at den alltid har støttet områder for ett kjønn basert på biologisk kjønn.

– Denne avgjørelsen gir klarhet og trygghet – for kvinner og for tjenesteytere som sykehus, krisesentre og idrettsklubber, sier vedkommende.

Retten understreker samtidig at lovtolkningen basert på biologisk kjønn ikke medfører ulemper for transpersoner – verken med eller uten kjønnsskiftebevis.

– Denne konklusjonen fjerner eller svekker ikke de viktige beskyttelsene som Equality Act 2010 gir transpersoner med kjønnsskiftebevis, slik vi har forklart. Tvert imot forblir denne potensielt sårbare gruppen beskyttet på de måtene vi har beskrevet, heter det.

Leder Kemi Badenoch i Det konservative partiet, omtaler høyesteretts avgjørelse som en seier.

– Å si at «transkvinner er kvinner» har aldri vært sant i praksis, og nå er det heller ikke sant i lovens forstand. Dette er en seier for alle de kvinnene som har blitt utsatt for personangrep eller mistet jobbene sine for å si det åpenbare: Kvinner er kvinner og menn er menn – du kan ikke endre ditt biologiske kjønn, sier hun.

