Danske soldater skal få militær trening i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Generalmajor Peter Boysen, øverstkommanderende for hæren i Danmark, opplyser dette til dansk TV 2.

– I de 42 år jeg har vært i forsvaret, har jeg ikke opplevd at ting går så fort som nå, sier Boysen.

Han ser for seg at instruktører og operative soldater i hæren skal delta på kurs i Ukraina med én til to ukers varighet. Kanskje blir det oppstart allerede til sommeren.

Soldatene skal ikke delta aktivt i krigen, men «gjøre seg noen erfaringer», ifølge generalmajoren.

– De skal på kurs langt fra frontlinjen i for eksempel Lviv i det vestlige Ukraina, sier han.

Den russiske ambassaden i København hevder beslutningen setter danske soldaters liv i fare. I en skriftlig uttalelse til TV 2 sier ambassadør Vladimir Barbin at kursdeltakelsen vil «trekke Danmark dypere og dypere inn i konflikten i Ukraina og framprovosere en ytterligere ukontrollert eskalering av den».

Barbin advarer om at militære treningssentre anses som et «legitimt mål» for de russiske styrkene i Ukraina.

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)