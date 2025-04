Canadiske universitetslærere advares mot reiser til USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det nye reiserådet viser til det nye politiske klimaet skapt av Trump-administrasjonen og meldinger om at enkelte canadiere har fått problemer på grensa.

Foreningen advarer spesielt akademikere fra land med spente forbindelser til USA, eller som har uttrykt seg kritisk om Trump-administrasjonen. Også de som identifiserer seg som trans eller forsker på kjønnspolitikk, advares.

Advarselen kommer etter en rekke meldinger om reisende som blir anholdt i over en uke av USA immigrasjonsmyndigheter, inkludert den canadiske skuespilleren Jasmine Mooney, flere tyske turister og en backpacker fra Wales.

Oppdatert reiseråd

Den canadiske regjeringen oppdaterte nylig sitt reiseråd for USA og advarer om at canadiere risikerer strengere undersøkelser av mobiler og PC-er eller pågripelse om de nektes innreise.

Og canadierne tar advarslene på alvor. I mars var antall reisende fra Canada til USA 32 prosent lavere enn i mars i fjor. Det vil si 864.000 færre reisende som er rasende på Donald Trumps handelskrig og trusler om annektering, eller bekymret for sin sikkerhet ved grensa.

Foreningen for canadiske universitetsansatte representerer 70.000 lærere, bibliotekarer og administrasjonsansatte på 122 universiteter. David Robinson, som leder foreningen, sier at tollundersøkelser på grensa kan ramme konfidensiell informasjon som akademikerne har samlet under sin forskning.

Økt studentinteresse

Samtidig melder canadiske universiteter om en kraftig økning i søknader om opptak fra amerikanere og utlendinger som studerer i USA etter at Trump-administrasjonen begynte å kutte i bevilgningene til amerikanske universiteter og trekke tilbake visumet til utenlandske studenter.

University of British Columbia i Vancouver (UBC) melder om 27 prosents økning i søknader fra studenter i USA, og også landets største universitet i Toronto opplever økt interesse fra sør for grensa.

Rektor ved UBC Gage Averill sier at den økte interessen har sin bakgrunn i den brå tilbaketrekkingen av studentvisa og økt gransking av reisendes sosiale medier-kontoer.

Eliteuniversitetet Harvard har fått føderal støtte for 1,2 milliarder dollar frosset etter at de nektet å godta Trump-administrasjonens krav, mens andre som Columbia legger seg flate for ikke å miste støtte.

Trump-administrasjonen forlangte at Harvard stenger ned programmer for mangfold, likestilling og inkludering, og samarbeider med immigrasjonsmyndighetene for å kartlegge studenters politiske holdninger.

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)