California saksøker Trump for å hindre tollinnføring

California er den første amerikanske delstaten som går til angrep på det som framstår som Trumps viktigste utenrikspolitiske verktøy, ifølge Politico.

– President Trumps ulovlige tollsatser fører til kaos for familier, bedrifter og økonomien i California. De presser opp prisene og truer arbeidsplasser, sier Californias guvernør Gavin Newsom i en uttalelse.

– Vi står opp for amerikanske familier som ikke har råd til å la dette kaoset fortsette, sier han.

I søksmålet argumenteres det med at innføringen av kriseloven som ble brukt til å innføre toll på produkter fra Mexico, Canada og Kina og 10 prosent på all import, er ulovlig. Loven åpner for at presidenten kan omgå Kongressen og fryse og blokkere transaksjoner som svar på trusler fra utlandet.

Myndighetene i California mener også at slike tolløkninger krever godkjenning fra Kongressen.

I søksmålet vil staten be retten om å blokkere innføringen av toll med umiddelbar virkning.

Mange begrunnelser

Trump har rettferdiggjort den økte tollen på en rekke måter, blant annet som en metode for å trekke industriproduksjon til USA og for å bremse strømmen av migranter og fentanyl over grensene. Forskjellige lands overskudd på handelsbalansen med USA er et annet argument.

California er USAs største økonomi, og verdens femte største, med viktige næringer som høyteknologien i Silicon Valley til utstrakte landbruksområder som er avhengig av utenrikshandel. Nøtter, frukt og grønnsaker fra California eksporteres til hele verden.

Trump lovte fra første stund å innføre toll mot alle land som ifølge ham er urettferdige mot USA’ Siden har han vekslet mellom å innføre forskjellige tollsatser og å sette dem på pause, i en uoversiktlig berg-og-dal-bane.

Innført og utsatt

I mars proklamerte han 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico, samt 10 prosent på Kina, og senere 25 prosent toll på stål og aluminium samt biler fra hele verden. Tollen på Mexico og Canada ble utsatt.

I april innførte han 10 prosent toll på nesten alle land i verden, og tre dager senere økte han tollsatsene til oppimot 50 prosent på en rekke land i verden. Varer fra EU fikk 20 prosent toll og Norge 15.

Men få dager senere ble også dette satt på pause, med unntak av varer fra Kina som får toll på hele 145 prosent. Den nye pausen kom etter flere dagers bratt børsfall og begynnende salg av amerikanske statsobligasjoner.

Distansere California

Newsom har forsøkt å distansere staten så godt han kan fra Trump siden han ble innsatt 20. januar.

Mandag lanserte han en kampanje for å trekke nervøse canadiske turister tilbake til strender og nasjonalparker, og han forsøker å inngå såkalt strategiske allianser med andre land som planlegger gjengjeldelsestoll.

Tidligere i måneden tryglet han verdens ledere om å unnta produkter fra California som mandler, vin og Hollywood-filmer fra gjengjeldelsestollen, men hittil uten respons.

