Biden sier Trump har ødelagt mye på 100 dager

Donald Trump har ødelagt mye på kort tid, sier presidentens forgjenger Joe Biden.

– På mindre enn 100 dager har denne administrasjonen gjort så stor skade og så mye ødeleggelse. Det tar pusten fra en at dette kunne skje så raskt, sa Biden i talen, som ble holdt på en konferanse for ACRD (Advocates, Counselors and Representatives for the Disabled).

– De har tatt med seg en øks til Social Security-administrasjonen og dyttet 7000 ansatte ut av dørene, sa Biden, iført blå dress og slips, i den rundt 30 minutter lange talen, der han aldri brukte navn på Trump, men bare kalte ham «den fyren».

Biden frykter utbetalingskutt

Noen ganger underveis fremsto han som preget av alder og snublet i noen setninger som han leste opp fra talemanus-skjermen.

Social Security utbetaler pensjon og uføretrygd til over 65 millioner innbyggere. Bidens budskap var at Trump-administrasjonen med kuttene i Social Security setter amerikanernes pensjoner på spill.

– Mange amerikanere må bokstavelig talt basere seg på denne trygden for å kjøpe mat, eller bare klare seg, sa Biden, som la til at «for mange av disse mottakerne, så er det deres eneste inntektskilde».

– Hvis den kuttes eller fjernes, blir det ødeleggende, ødeleggende for millioner av mennesker, sa Biden.

– Skyter først og sikter etterpå

– De skyter først og sikter etterpå, sa Biden.

– De ønsker å ødelegge det slik at de kan rane det. Hvorfor vil de rane det? For å gi skattekutt til milliardærer og store selskaper, sa Biden.

– Hvem pokker tror de at de er?, spurte Biden retorisk om Trump-administrasjonen.

Trumps talskvinne Karoline Leavitt sa til journalister i Det hvite hus at det ikke skal kuttes i utbetalinger til «lovlydige, skattebetalende» borgere.

– Jeg er sjokkert over at han holder tale på kveldstid. Jeg trodde at sengetiden var mye tidligere enn talen hans i kveld, sa hun om Biden.

President Donald Trump la etterpå ut et lite videoklipp på Truth Social fra en av Bidens usammenhengende anekdoter fra talen, uten å kommentere den, som et stikk mot Biden.

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)