Arrestert sykehusdirektør fra Gaza utsettes for tortur

Den 52 år gamle legen og sykehusdirektøren Hussam Abu Safiya ved Kamal Adwan-sykehuset på Gazastripen ble pågrepet som «terrorist» av israelske styrker i romjulen i fjor.

– Han lider kraftig og er utslitt av tortur, press og ydmykelse som han har holdt ut i et forsøk på å få ham til å innrømme handlinger han ikke har gjort, sa forsvarer Gheed Qassem.

Hun er bekymret for legens helse og sier at han har gått ned 20 kilo på to måneder og brukket fire ribbein under avhør, uten å få tilstrekkelig helsehjelp i etterkant.

Det israelske militæret har ikke svart på spørsmål om saken.

Forsvareren sier at Abu Safiya ble holdt i to uker på en militærleir, før han ble overført til Ofer, hvor Israel holder hundrevis av palestinske innsatte. Der ble han utsatt for avhør med slag, mishandling og tortur.

Både Verdens helseorganisasjon, Amnesty og representanter fra andre organisasjoner og FN-ledere har krevd at Abu Safiya løslates.

Siden krigen startet i oktober 2023 har Israel arrestert rundt 5000 personer i Gaza. Noen er senere løslatt i bytte mot israelske gisler.

