Voldtektsdømte Harvey Weinstein på nytt i retten

Sist Weinstein var i retten, endte det med domfellelse og 23 års fengsel.

I fjor ble dommen satt til side på grunn av saksbehandlingsfeil, og nå kommer saken mot ham opp på nytt.

Den gjenopptatte saken inkluderer også en ny tiltale knyttet til et overgrep som skal ha funnet sted i New York i 2006.

Weinstein nekter for alle anklager, og advokatene hans har argumentert for at den nye anklagen ikke skulle være en del av saken.

Påtalemyndigheten mener derimot at det er så mange fellestrekk mellom de ulike sakene at de må slås sammen.

Dommeren i saken, Curtis Farber, har satt av minst fire dager til å plukke ut de tolv jurymedlemmene og seks varamedlemmene som kreves. Rettssaken er ventet å vare i rundt seks uker.

Weinstein er tidligere dømt til fengsel i 16 år i delstaten California for voldtekt. Selv om han vinner ankesaken i New York, vil han derfor ikke være en fri mann.

Saken mot Weinstein har sitt utspring i metoo-bevegelsen. Siden 2017 har over 80 kvinner kommet med offentlige anklager mot Weinstein om upassende seksuell atferd.

