Trump om toll: Ballen er i Kinas banehalvdel

– Ballen er på Kinas banehalvdel. Kina må inngå en avtale med oss. Vi trenger ikke å inngå en avtale med dem, heter det i en uttalelse fra Trump som ble lest opp av pressesekretær i Det hvite hus Karoline Leavitt tirsdag.

– Det er ingen forskjell mellom Kina og hvilket som helst annet land, bortsett fra at de er mye større, la Leavitt til.

Leavitt hevdet videre at Trump var åpen for en avtale med Kina, men framholdt likevel at det er Kina som må ta det første steget.

Uttalelsen kommer samtidig som handelskonflikten mellom USA og Kina fortsetter å tilspisse seg. Ingen av landene har vært villige til å gi etter for press fra motparten, noe som indikerer at det fremdeles ikke er utsikter for en løsning på tollkrigen.

USA har innført toll på 145 prosent på kinesiske varer, mens Kina har innført toll på 125 prosent på amerikanske varer.

Kinas seneste grep kom tidligere tirsdag, da myndighetene forbød kinesiske flyselskaper fra å kjøpe fly fra den amerikanske flyprodusenten Boeing.

