Trump fortsetter å skylde på Zelenskyj og Biden

– Du starter ikke en krig mot noen som er 20 ganger din størrelse. Og så håper folk gir deg noen raketter, sa Trump som kritiserte Zelenskyj for å be om amerikanske raketter.

Tidligere mandag hadde han kommet med et litt annet syn på saken. Under mottakelsen til Salvadors president Nayib Bukele erkjente Trump at Russlands president Vladimir Putin ikke er uten skyld i krigsspørsmålet.

Da sa den amerikanske presidenten at Zelenskyj, Biden og Putin alle hadde skyld i at krigen startet.

Trump reflekterte også over det utrivelige møtet med Zelenskyj i Det hvite hus i februar.

– Vi hadde en tøff økt med denne fyren her. Han spurte bare om mer og mer.

Putin beordret en fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022. Trump sier han jobber for en avslutning på krigen, og hans spesialutsending Steve Witkoff har flere ganger vært i kontakt med Kreml i år.

