Støre om Gaza: – Problemet har vært USAs holdning til våpenhvile

– Problemet har jo vært USAs holdning og de føringene USA legger i forhold til Israel for å få til en våpenhvile, der gisler kan settes fri og humanitær hjelp kan komme inn, sier Støre til NTB.

Mandag møtte Støre Italias statsminister Giorgia Meloni i Roma. Krigen i Midtøsten var én av flere saker de to diskuterte.

Uenige om ICC-arrestordre

Norge har anerkjent Palestina som stat, noe Italia ikke har gjort.

Norge har også lovet å etterkomme Den internasjonale straffedomstolens arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu dersom det skulle by seg en anledning, noe Italia ifølge Meloni ikke akter å gjøre.

Det kommer heller ikke Tyskland til å gjøre, og statsminister Friedrich Merz har til og med invitert Netanyahu på statsbesøk.

– Jeg er jo uenig i det. Jeg mener man skal respektere domstolens viktigste prinsipper, sier Støre.

Advarsler i ny rapport

Støre er dypt bekymret over Israels krigføring i Gaza, og både han og utenriksminister Espen Barth Eide gjentatte ganger fordømt det de kaller Israels overdrevne maktbruk.

– Det er nesten ikke mulig å beskrive hvor utsatt sivilbefolkningen, kvinner og barn og sårbare mennesker er i Gaza nå, understreker statsminister Støre.

FNs menneskerettskontor gir i en fersk rapport uttrykk for bekymring for at livsvilkårene til palestinerne i Gaza nå er så dårlige at de ikke lenger kan å eksistere som en gruppe der.

Vegrer seg for å kritisere Trump

– Når det gjelder behovet for å finne løsninger i Midtøsten, så er det et mål både Norge og Italia jo arbeider for. Italia har også nær kontakt med Jordan og har jo markert de samme klare standpunktene til det som skjer i Gaza, behovet for å komme inn med humanitær hjelp og frigjøre gisler, sier Støre.

Mens han ser på USAs uforbeholdne støtte til Israel som et problem, står Meloni i en vanskelig diplomatisk balansegang ettersom hun er en alliert av Donald Trump samtidig som hun er under press for å forsvare EU-landet Italias interesser.

Hun var dessuten den eneste europeiske lederen som deltok i Trumps innsettelse i januar og har vært forsiktig med å kritisere den amerikanske presidenten.

