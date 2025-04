Rutte: Samtaler om våpenhvile i Ukraina er ikke enkle

I havnebyen Odesa kommenterte han forsøkene på å få på plass en våpenhvile i det krigsherjede landet.

– Disse diskusjonene er ikke enkle, særlig ikke i kjølvannet av denne grusomme volden. Men vi støtter alle president Trumps forsøk på å oppnå fred, sa Natos generalsekretær.

I helgen ble 35 mennesker drept og over hundre såret i det russiske angrepet i byen Sumy. Rutte understreker at Ukraina har et akutt behov for luftvernsystemer og -missiler.

Nato-sjefen viste også til at Storbritannia, Frankrike og andre Nato-land forbereder utplassering av egne sikkerhetsstyrker i Ukraina.

– Det er viktig at vi alle er raske nok og effektive i denne prosessen, la han til.

Ruttes besøk i Odesa var ikke kunngjort på forhånd.

