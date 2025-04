Russlands ambassadør kalt inn på teppet i svensk UD

Russiske angrep mot byene Kryvyj Rih og Sumy har de siste ukene krevd henholdsvis 20 og 35 liv.

Den russiske ambassadøren ble kalt inn på teppet for å bli gjort oppmerksom på «Russlands plikt til å beskytte sivile og sivil infrastruktur i tråd med internasjonal humanitær rett», heter det i en kunngjøring fra svensk UD.

Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard har tidligere fordømt de siste russiske angrepene.

– Slik oppfører ikke et land som søker fred seg. Økt press på Russland og kraftig militær støtte til Ukraina er nødvendig for at fredssamtalene skal lykkes, skrev hun i et innlegg på X etter søndagens angrep i Sumy.

Angrepet mot Sumy ble også kraftig fordømt fra norsk side.

– Dette angrepet føyer seg inn i rekken av russiske angrep der tett befolkede områder rammes med stor brutalitet. Å angripe sivile på denne måten er et alvorlig brudd på krigens folkerett, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

